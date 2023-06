Il concerto di Fedez in Duomo: scaletta cantanti e metro chiusa per Love Mi

Il giorno di Love Mi, il concerto in piazza Duomo a Milano organizzato da Fedez, Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti è arrivato. Dopo il successo della prima edizione, anche nel 2023 l'evento sarà gratuito ma avrà come obiettivo un'iniziativa benefica: una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 - attivo fino al 2 luglio - o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

I cantanti del concerto di Fedez in Duomo

Sul palco, insieme a Fedez, si esibiranno numerosi cantanti, noti e meno noti della scena musicale italiana: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. "E non mancheranno le sorprese", hanno garantito gli organizzatori.

A che ora comincia il concerto in piazza Duomo?

L'evento sarà trasmesso anche in diretta tv, su Mediaset Infinity, e in radio, su Radio 105. Inizierà alle 18. Dalle 19 poi si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone già a partire dalle 10 del mattino. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. Già lunedì durante le prove generali dello spettacolo la piazza era piena di fan. Alcune immagini preliminari sono stata pubblicate proprio da Fedez che è salito sul palco insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria.

I mezzi Atm deviati e la metro chiusa

Per garantire la siucrezza durante Love Mi Atm ha disposto diverse modifiche al servizio del trasporto pubblico. A partire dalle 11 circa Atm cambierà il servizio di alcuni tram e la stazione di Duomo verrà chiusa. Martedì 27 giugno le metro M1 e M3 chiudono più tardi: trovate le informazioni per andare al concerto con i mezzi pubblici a questa pagina, informa Atm.

Tram 2

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli. Dopo le 21:30, tra Negrelli e Porta Genova M2 i tram sono sostituiti dai bus B2 per lavori stradali in via Lodovico il Moro (maggiori informazioni a questa pagina).

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Porta Lodovica e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 15 – dalle 10:30 circa

Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16 – dalle 10:30 circa

Fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

Tram 19

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.

Stazione Duomo chiusa