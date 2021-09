I giochi di luce alla Torre dei Moro un mese dopo l'incendio che l'ha devastata

Con lo slogan "Illuminiamo il nostro futuro", il comitato dei residenti della Torre dei Moro di via Antonini ha voluto illuminare lo scheletro dell'edificio la sera del 29 settembre, ad un mese dal terribile incendio che ha distrutto l'intero palazzo costringendo tutti gli abitanti a trovare altre sistemazioni (molti di loro si sono alloggiati temporaneamente presso un residence della stessa zona).

Il grattacielo è stato illuminato con cinque fari che hanno proiettato giochi di luce sulla struttura distrutta. Intanto le famiglie cercano di capire come si organizzeranno nei prossimi mesi perché l'alloggio al residence è solo temporaneo. Alcune soluzioni abitative proposte dal Comune di Milano sono infatti insoddisfacenti, per esempio perché molto lontane dal quartiere. Ciò crea problemi con i bimbi che vanno a scuola.

E proseguono le indagini per capire eventuali responsabilità, soprattutto in merito all'utilizzo di pannelli infiammabili per la copertura della 'vela' esterna. Alcuni esperti hanno invece escluso che si sia verificata una sorta di 'effetto lente', cioè un oggetto di vetro che abbia 'indirizzato' i raggi solari verso un elemento infiammabile come un sacchetto pieno di rifiuti.