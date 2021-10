Sala ammette qualche errore sulle ciclabili (ma ne saranno fatte altre)

Correggere gli errori fatti, ammessi senza troppi giri di parole. Evitare di farne altri nelle nuove tappe di una rivoluzione iniziata in piena pandemia. E che adesso, secondo lui, deve necessariamente continuare. Intervenendo agli online Green Talks di Rcs Academy, il sindaco di Milano - appena rieletto - Beppe Sala ha detto la sua sulle piste ciclabili di Milano, create per cercare di offrire una mobilità alternativa ai cittadini e che tante polemiche hanno suscitato.

Il primo cittadino ha riconosciuto che il comune può "aver fatto degli errori nello sviluppo delle piste ciclabili" dovuti al fatto che sono state adottate "soluzioni parziali" e che "facendo le cose con gradualità si può avere qualche difficoltà". Questo, però, non vuol dire che si tornerà indietro. Anzi.

"Il punto vero è avere una visione a lungo termine. La ciclabilità - ha rimarcato il sindaco - è un elemento importante. Possiamo aver fatto degli errori nello sviluppo delle piste ciclabili? Ma certo. Ma è una linea di tendenza inevitabile, cercheremo di fare sempre meglio" anche se "tutti i cambiamenti sono visti con qualche timore". E nel futuro "dobbiamo farne altre", di ciclabili, "e nello stesso tempo pensare alle fase due delle piste che abbiamo fatto", correggendo quindi gli errori.

Nello specifico - parlando della ciclabile di Buenos Aires e corso Venezia, probabilmente la più contestata dai rivali politici - Sala ha ricordato che "sul principale viale cittadino in tutte le grandi città europee non si parcheggia di lato. Ma è riservato al traffico di auto e biciclette. Ci arriveremo. Convinceremo i commercianti, per esempio, che nel medio termine non sarà uno svantaggio per loro”. Quindi a Milano, “in un futuro non troppo in là ci sarà una pista ciclabile dritta, non ci sono più parcheggi, la pista ciclabile è protetta, e probabilmente - ha concluso il sindaco - anche il livello di accettazione migliorerà".