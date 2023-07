A Milano è vietato entrare nei parchi e stare sotto gli alberi

Entrata nei parchi e sosta sotto gli alberi off limits. Dopo il nubifragio che nei giorni scorsi ha sconvolto Milano, il Comune ha emanato una nuova ordinanza in vigore dal 29 luglio al 31 agosto: per ragioni di sicurezza e per prevenire pericoli e preservare l'incolumità dei cittadini, i parchi recintati rimarranno chiusi al pubblico.

La decisione di prolungare l'inaccessibilità degli spazi verdi è arrivata anche per la presenza di nuove allerte meteo, come quella per temporali forti emanata dalla protezione civile e valida fino a domenica mattina. Per tutte le altre aree verdi non recintate resta consentito l'accesso ma è vietato sostare in prossimità o sotto alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento. Nel caso di altre allerte meteo per rovesci, vento e grandine, inoltre, il divieto di entrata di applica anche alle aree verdi non delimitate da recinzioni.

L'ordinanza si rivolge anche a bar e ristoranti, con plateatici e dehor, presenti all'interno o vicino a spazi verdi: ai gestori viene chiesto di segnalare tempestivamente alla protezione civile possibili pericoli riscontrabili a vista e - in caso di alberi, piante, rami danneggiati - di non utilizzare l'area esterna dei locali. Fuori dall'ordinanza sono invece le aree dove si svolgono i mercati, perché già oggetto di verifica separata da parte dell'amministrazione.