Donna trovata morta nella vasca da bagno: era in stato avanzato di decomposizione

Il suo corpo era ormai in stato avanzato di decomposizione. Distesa nella vasca da bagno della sua casa, un appartamento in via Boves a Melzo (Milano). È lì che i carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno ritrovato nella tarda mattinata di giovedì il cadavere di una donna italiana di 84 anni.

Ad avvertire i militari è stata una telefonata arrivata al 112. Per capire cosa è successo, nell'abitazione della pensionata è intervenuto il personale della Sezione rilievi del Comando provinciale di Milano. Per il momento non è esclusa nessuna pista. Le analisi scientifiche andranno avanti per tutta la giornata e nel frattempo la strada è stata chiusa per permettere ai militari di lavorare.