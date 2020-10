Vaccini, iniziata la campagna anti influenzale. I medici possono prenotare poche dosi alla volta

La campagna per il vaccino anti influenzale in Lombardia è ufficialmente partita lunedì 19 ottobre, dopo le polemiche e la corsa contro il tempo per recuperare le dosi sufficienti, in previsione di un sensibile aumento delle vaccinazioni, ma al momento soltanto attraverso i medici di famiglia e alla spicciolata.

Al momento i medici possono prenotare in farmacia i vaccini per gli over 65 e i malati cronici, ma con un numero di dosi contingentato. L'Ats ha stilato un calendario serrato con date e quantità prenotabili (una trentina al massimo alla volta). Dall'ordine dei medici fanno notare che con questi ritmi la vaccinazione sarà a rilento e anche alcuni cronici e anziani verranno vaccinati tra diverse settimane.

Per il momento, non si hanno notizie degli hub disposti nella città di Milano dalla Regione: l'ospedale militare di Baggio, l'ospedale Sacco, Villa Marelli, via Ricordi e la tenda di piazzetta Reale, oltre che nei centri vaccinali di Ats. E' probabile, comunque, che saranno attivati entro l'inizio del mese di novembre. Da ultimo, i privati potranno acquistare le dosi in farmacia, non prima di metà novembre.

Una "maggior lentezza" dovuta, chiaramente, all'aumento di richieste: a causa dell'epidemia Covid tuttora in corso, il vaccino anti influenzale viene particolarmente consigliato anche per evitare il più possibile "confusione" tra influenza stagionale e Covid, visto che i sintomi sono simili.