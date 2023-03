Il corteo per ricordare Dax a Milano: le strade chiuse e i mezzi deviati

Milano ricorda Dax. La rete antifascista della città, riunita nella sigla "Dax resiste", nel ventennale dell'omicidio di "Dax" omaggia il ragazzo con un corteo per alcune strade della città. Davide Cesare, attivista del centro sociale Orso, venne ucciso il 16 marzo del 2003 fuori da un pub per mano di Federico, Mattia e Giorgio Morbi, fratelli e papà dalle simpatie di estrema destra. Quest'anno ricorrono i 20 anni da quella che fu ribattezzata la notte nera di Milano - al San Paolo, dove Dax morì, ci furono scontri tra antagonisti e forze dell'ordine - e gli attivisti hanno organizzato quattro giorni di eventi.

Giovedì 16 marzo ad aprire le commemorazioni sarà il ritrovo all'angolo tra via Brioschi e via Zamenhof, dove Dax fu ucciso. Poi ci sarà la proiezione del documentario "Brucia ancora dentro" e alle 21.30 un corteo in quartiere con arrivo in via Gola. L'unico momento difficile potrebbe forse consumarsi nei pressi del commissariato locale. Per venerdì poi è prevista una assemblea antifascista internazionale e sabato un altro corteo, quello che preoccupa maggiormente la questura e l'amministrazione comunale.

Il maxi corteo in programma per sabato

In questura si lavora per predisporre le adeguate misure di ordine pubblico: sabato pomeriggio, potrebbero esserci non pochi momenti di tensione. Sono previste alcune migliaia di persone, in arrivo anche da fuori regione e da diversi stati europei, dalla Grecia alla Spagna, dalla Svezia al Portogallo. Il concentramento dovrebbe essere, salvo sorprese, in zona Loreto nel primo pomeriggio, e il corteo 'Antifascismo è anticapitalismo' dovrebbe poi muoversi verso la periferia nord della città, in modo più o meno pacifico a seconda che prevalga una delle due 'anime', quella degli autonomi o quella degli anarchici, con quest'ultima più decisa al confronto con le forze dell'ordine e a portare avanti il tema su Alfredo Cospito (l'anarchico insurrezionalista del Fai in carcere che da quasi 5 mesi attua lo sciopero della fame) e il 41bis, e la prima forse più intenzionata a un gesto simbolico, magari l'occupazione di un nuovo spazio dismesso.

Sull'appuntamento di sabato anche il sindaco Beppe Sala si è detto preoccupato. "Devo ancora parlare col prefetto, ho un appuntamento con lui domani mattina (giovedì, ndr) per capire come sarà la situazione. Certamente l'attenzione è sempre alta", ha detto Sala, a margine dell'evento Assolombarda Awards.

Le strade chiuse per il corteo per Dax ai Navigli

La manifestazione di giovedì, scrive Atm sul proprio portale, si svolgerà nel tardo pomeriggio: "le linee 3, 9 e 10 potrebbero essere deviate, in parte interrotte o rallentate. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate maggiori tempi di viaggio. Daremo qui aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione e sui percorsi alternativi. Questo il percorso del corteo: via Zamenhof, corso San Gottardo, piazza 24 Maggio, Alzaia naviglio Pavese e via Gola".