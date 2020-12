Milano, Fedez 'batte' il Codacons: il pm chiede l'archiviazione: "Aveva il diritto di criticare"

Fedez 'ha battuto' il Codacons (che comunque ha già fatto sapere che farà ricorso). Lo stesso rapper sui social festeggia con un'allegorica immagine il fatto che il pubblico ministero, Francesca Gentilini, abbia chiesto l'archiviazione dall'accusa di diffamazione sollevata nei suoi confronti dal Codacons.

Il rapper Federico Lucia aveva accusato l'associazione dei consumatori guidata da Carlo Rienzi di voler "bloccare tutte le raccolte fondi private" per la lotta al coronavirus. A partire da quella che stava conducendo con la moglie Chiara Ferragni e per la quale la coppia ha ricevuto l’Ambrogino d’oro, massima onoreficenza della città di Milano. Il Codacons potrà opporsi alla richiesta di archiviazione: in questo caso sarà il giudice a decidere. Il pm ha ritenuto "inammissibile" per questioni procedurali la querela.

Secondo l'accusa dell'associazione - che parlava di una raccolta partita su GoFundMe - Fedez avrebbe estrapolato "solo la frase di suo interesse" omettendo che il Codacons voleva "assicurare la certezza e la trasparenza" delle tante collette che si stavano facendo nella prima ondata della pandemia e bloccare "esclusivamente quelle (...) che si fossero rivelate ingannevoli". Secondo il pm invece Fedez ha dato una "giustificabile, pertinente e continente risposta all’iniziativa del Codacons, che era finalizzata a paralizzare" proprio la raccolta dei Ferragnez.

Per il pm, la vicenda è resa ancora più confusa da un altro video in cui il presidente Codacons, Carlo Rienzi, accusa i Ferragnez di aver "fatto derubare i cittadini di 200 - 400 mila euro" che "dovranno restituire". Non risulta che la coppia abbia incassato nulla. Sono, a parere del magistrato, "informazioni non corrette" perché si ignora "totalmente il fatto" che Gofundme aveva già deciso di versare "il ricavato ad alcuni ospedali della Lombardia".

Infine, l'accusa di Fedez sui fondi era "tutt'altro che peregrina", conclude il Pm, dato che c’erano indagini della polizia e un’interrogazione parlamentare e visto che il Codacons ha corretto il messaggio successivamente.