Torre dei Moro, la beffa dell'Imu agli abitanti

Ai residenti nella Torre dei Moro, l'edificio di via Antonini incendiatosi domenica 29 agosto 2021, fortunatamente senza vittime, è arrivata la bolletta dell'Imu (al 50%) da parte del Comune di Milano. Anche per coloro che avevano nel grattacielo la prima casa. Una beffa a dir poco incredibile per le famiglie che, nel frattempo, stanno dormendo nei residence e negli appartamenti in affitto pagando di tasca loro.

Ma perché è successo? Una norma nazionale prevede che, per uno stabile dichiarato inagibile, l'imposta sia dovuta anche se risulta l'abitazione principale di un residente. Il Comune può tuttavia deliberare una deroga ed infatti Palazzo Marino ha già fatto sapere ai residenti che, per il 2022, l'aliquota Imu dello stabile inagibile sarà azzerata. La scadenza, per il 2021, era fissata per il 16 dicembre ma gli abitanti della torre hanno deciso in blocco di non pagare l'imposta. Mirko Berti, portavoce dei residenti, all'agenzia Dire ha manifestato lo sconcerto e la rabbia di tutti.

Il problema è la normativa nazionale, ma Berti imputa al Comune di Milano di non avere deciso una contromossa: "Lo Stato, a inizio di ogni anno, dà le fasce delle aliquote dell’Imu in termini percentuali ai Comuni, concedendo loro delle deroghe", dichiara: "Il Comune di Milano, vista anche l’ultima delibera che ha fatto nei nostri confronti e trattandosi di un evento unico, poteva pensare a un provvedimento per aiutarci su questo problema".

Secondo i residenti, ad essere mancata è stata la "volontà politica" da parte dell'amministrazione comunale. Berti si domanda come mai il Comune di Milano non abbia pensato a deliberare, per la Torre dei Moro, un'aliquota ridotta allo zero per il 2021, dato che per il 2022 è già stata promessa.