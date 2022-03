Incidente a Milano, ciclista investito da una moto: grave

Un uomo di 29 anni portato all'ospedale in codice rosso dopo essere stato investito da una moto mentre stava andando in bici. L'incidente nella serata di giovedì 24 marzo, intorno alle 22, in via Ruggero Boscovich angolo via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Milano. Il 29enne, un ragazzo afghano, a causa dei molteplici e pesanti traumi riportati nell'impatto, è stato portato, in rosso, al Fatebenefratelli di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il ciclista era cosciente.

Gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi che occorreranno a stabilire cause, dinamica e responsabilità del sinistro. In base a quanto finora ricostruito, il ciclista stava percorrendo via Boscovich in direzione di via Settembrini, quando, all'incrocio con via Benedetto Marcello si è schiantato contro la moto, una Yamaha X City, guidata da un 55enne peruviano, che veniva da Benedetto Marcello e stava andando verso via Vitruvio. L'incrocio è regolato da un semaforo, uno dei due mezzi, quindi, sembrerebbe essere passato col rosso.