Milano, incidente in viale Brianza: uomo investito da un'auto, morto

Gravissimo incidente martedì mattina a Milano, dove un uomo è stato investito da un'auto ed è stato portato in ospedale in condizioni critiche. Teatro del tragico schianto, avvenuto pochi minuti dopo le 10, è stato l'incrocio tra viale Brianza e via Venini, in zona stazione centrale.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 80 anni - non aveva documenti con sé -, che è stato portato alla clinica Città Studi in fin di vita. Quando i sanitari sono arrivati, l'anziano era in arresto cardiocircolatorio: l'80enne è stato caricato in ambulanza e trasferito al pronto soccorso con la manovre di rianimazione in corso. Una volta in ospedale, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Ancora pochi i dettagli sulla dinamica dell'accaduto, su cui indagano gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione i contorni dell'incidente. Pesantissimi i disagi al traffico su viale Brianza, a lungo bloccato proprio per permettere il lavoro di soccorritori e ghisa.

Lunedì mattina un altro grave incidente si era verificato in corso 22 marzo. Lì, una donna di 77 anni era stata investita da un 35enne in moto e sbalzata a 4 metri di distanza. La vittima era finita in codice rosso in ospedale con un trauma cranico e una frattura di tibia e perone.