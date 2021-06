Incidente in viale Forlanini, vicino a Linate, grave motociclista

Un motociclista di 51 anni in gravissime condizioni e altre tre persone ferite. È il pesante bilancio di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto attorno alle 23 di sabato, in viale Forlanini tra Milano e Segrate, nei pressi dell'aeroporto Linate.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuta con tre ambulanze a un'automedica. Il centauro è stato soccorso sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, in prognosi riservata. Nessuno degli altri feriti è in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Compagnia San Donato. I militari hanno fatto i rilievi a lungo. Resta da capire la dinamica dello scontro per stabilire le responsabilità.

Poco dopo, un altro grave incidente ha coinvolto una moto, in via Cefalù a Milano: codice rosso per un 23enne.