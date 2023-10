Incidente a Milano: investito un uomo sulle strisce pedonali, è grave

Ancora incidenti che coinvolgono pedoni sulle strade di Milano. Un anziano è stato investito in via Palmanova. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sono gravissime le condizioni dell’83enne che è stato investito questa mattina intorno alle 9.30 tra via Palmanova, all’altezza del civico 133, e l'intersezione con via Bresciani Turroni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno intubato e trasportato l’uomo al Niguarda in condizioni disperate. L’anziano, secondo quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbe in coma.

Gli agenti della polizia locale, giunti sul posto immediatamente, stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali la carreggiata laterale. A colpirlo un autocarro che proveniva dal centro.

L'incidente proprio nel giorno in cui sono entrate in vigore le nuove regole che comprendono l'adozione obbligatoria per i mezzi pesanti di sensori di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede.

Gli ultimi casi

Si tratta solo di uno dei tanti incidenti sulle strade milanesi. L'ultimo caso, in ordine di tempo un ragazzo di 18 anni investito in piena notte, in zona Isola. E ancora, un uomo è stato travolto da una moto in viale Jenner intorno alle 17.30 di sabato 30 settembre. Il 61enne, è stato trasportato al Niguarda in gravissime condizioni. E, poi, le ultime due vittime delle strade di Milano: Maria Simone, molta sul colpo dopo essere stata investita da un'auto a Vermezzo, e Nina Pansini, trascinata da un camion Amsa a pochi passi da casa sua.