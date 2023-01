Morta a Milano Laura Wronowski

È morta domenica, a 99 anni, la staffetta partigiana e giornalista Laura Wronowski. Ad annunciarlo su Facebook, la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani. "Ricorderemo sempre Wronowski - ha scritto - per il suo coraggio e per la sua straordinaria dedizione e caparbieta'. Contro l'oppressione del regime nazifascista, giovanissima scelse la strada dei monti. Nipote di Matteotti, con la conoscenza e la cultura che l'hanno sempre contraddistinta, continuò a essere testimone di quegli anni facendo Memoria".

"La città perde una grandissima milanese - ha aggiunto -. La sua storia continuerà a vivere in noi, non indietreggeremo nemmeno di un passo per i valori che hanno spinto Wronowski a unirsi alla Resistenza. La mia più sincera vicinanza alla famiglia e all'Anpi in questo giorno di dolore".

Nata a Milano il primo gennaio 1924, Laura con il nome di battaglia 'Kyky' entrò a far parte della Brigata Giustizia e Libertà 'Giacomo Matteotti'. Era fidanzata con Sergio Kasman, 'Marco', capo di stato maggiore del Comando piazza di Milano per Giustizia e Libertà, venduto da una spia e ucciso a Milano il 9 dicembre 1944. "Ciao Laura, ciao Partigiana. Un grande dolore", l'addio della 'sua' Anpi.