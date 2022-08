Marco, sparito nel nulla: l'appello disperato della moglie

La moglie Carmen è disperata: dalla serata di sabato 27 agosto non ha più notizie del marito. Si cerca in tutta la Lombardia, Marco Bonassin, l'uomo che sembra essere sparito nel nulla. L'appello è stato lanciato sui gruppi Facebook del territorio per ritrovare l'uomo del quale si sono perse le tracce da oltre 48 ore.

Nel post la moglie spiega che Marco quando si è allontanato, sabato sera, era a bordo della sua Punto di color nero. “Quando è uscito di casa indossava una camicia a quadri piccoli bianca e azzurra, pantaloncini grigi scuri – scrive -. L’ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che era al ponte di Paderno e le autorità hanno rintracciato il suo telefono nei pressi di Calusco. Il suo telefono è un Asus".

In caso di avvistamenti telefonare subito al 112.