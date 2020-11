Nessun passo indietro del comune: restano chiusi i mercati di viale Puglie a Milano

Resteranno chiusi ancora tutto gennaio 2021 i due mercatini che si tenevano ogni domenica nell'area tra viale Puglie, via Tertulliano e piazzale Cuoco a Milano. Lo ha deciso il sindaco di Milano, Beppe Sala, che nella giornata di sabato 28 novembre ha firmato due ordinanze. I due documenti seguono quelli emanati lo scorso 17 ottobre e hanno gli stessi obiettivi: prevenire e contrastare gravi pericoli per l’igiene e la salute pubblica e i fenomeni di grave incuria e degrado del territorio e di pregiudizio alla vivibilità urbana.

"Durante le attività di contrasto all'illegalità svolte dalla Polizia Locale in accordo con le Forze dell’Ordine si è più volte accertato che all'interno delle aree in cui si tengono i mercatini alcuni espositori svolgono attività commerciale di vendita professionale e non di libero scambio, senza che il gestore del mercatino adotti un comportamento idoneo a contrastare questo fenomeno di illegalità", ha scritto in una nota Palazzo Marino.

"Inoltre la via Tertulliano, in occasione dei due mercatini, è interessata per tutta la sua estensione da un’intensa e disordinata presenza di numerosi venditori abusivi, che espongono a terra su lenzuoli a scopo di vendita la loro merce senza alcun rispetto delle norme igienico sanitarie — si legge nella nota del Municipio —. Una situazione che genera inoltre grave incuria e degrado, poiché alla vista delle Forze dell’Ordine i venditori abbandonano in tutta l’area circostante grossi quantitativi di merce di varia tipologia, per rimuovere e smaltire i quali si deve richiedere l’intervento dell’Amsa".

"Non ultimo è poi il problema degli assembramenti che si generano costantemente e che costituiscono un concreto pericolo per la salute pubblica — conclude il comune —. A riprova del fatto che tali assembramenti si verificano solamente nelle domeniche di svolgimento dei due mercatini, durante i sopralluoghi eseguiti dalla Polizia Locale nelle domeniche 8, 15 e 22 novembre 2020 (giornate in cui non si sono svolti i mercatini) non sono stati riscontrati né assembramenti né la presenza massiccia di venditori abusivi".