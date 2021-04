L'uomo morto dopo essere volato giù da un quarto piano in viale Monza a Milano

Un uomo di 57 anni è morto martedì sera dopo essere precipitato giù da un quarto piano in una palazzina di viale Monza a Milano. Il decesso è arrivano pochi minuti dopo l'arrivo all'ospedale San Raffaele, dov'era arrivato in condizioni disperate. Ora si indaga per comprendere se si tratta di un suicidio, di un malore durante le pulizie dei vetri di una finestra o altro. Il caso, secondo quanto riferito dalla questura, è affidato alla Squadra Mobile di Milano, guidata da Marco Calì.

Uomo muore in viale Monza

L'episodio si è consumato intorno alle 20.30. Al 113 del vialone che da piazzale Loreto porta fino a Sesto San Giovanni, altezza fermata Turro, il corpo di un uomo è caduto giù dalla finestra sulla strada. Dall'Azienda regionale emergenza urgenza vengono inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Arrivano anche i vigili de fuoco e la polizia di Stato. Le condizioni del ferito sono gravissime e viene caricato sull'ambulanza già in arresto cardiaco.

Chi è la vittima precipitata in viale Monza

Si tratta di un cittadino filippino classe '63. Non ha precedenti penali, ha tutti i documenti in regola e risiede in un'altra zona di Milano. In viale Monza 113 va a lavorare come uomo delle pulizie in un'abitazione: il cui proprietario racconterà alla polizia di non aver notato nulla. Si è accorto della caduta solo in un secondo momento. Il cadavere del 57enne è stato affidato all'autorità giudiziaria e il caso agli investigatori. Si cercherà di fare luce sugli ultimi istanti di vita dello straniero.