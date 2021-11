Le fototrappole incastrano gli incivili: multe fino a 3mila euro per i rifiuti abbandonati

Incastrati dalle "trappole". Sei persone sono state sanzionate nel mese di ottobre dalla polizia locale di Rozzano per aver abbandonato illegalmente rifiuti sul territorio comunale. I sei, ha fatto sapere il comune in una nota, sono stati scoperti grazie alle "fototrappole che consentono di fotografare gli illeciti commessi nel loro cono di ripresa ed individuare i relativi responsabili".

I casi hanno riguardato in particolare il deposito dei rifiuti all’esterno degli Ecopoint e "l’abbandono di ingombranti sul suolo pubblico in violazione sia al regolamento comunale per i servizi di igiene urbana sia al decreto legislativo n.152/2006, il testo unico che contiene le principali norme in materia ambientale".

Le multe, ha spiegato ancora l'amministrazione, vanno da un minimo di 25 euro e possono arrivare anche a 3mila fino a raddoppiare in funzione della tipologia e della pericolosità del rifiuto.

"Il controllo da parte della polizia locale è stato effettuato attraverso l’utilizzo congiunto di fototrappole e di telecamere presenti sul territorio, ampliando in questo modo la capacità di individuare i responsabili. L’attenta osservazione delle immagini raccolte dal sistema di videocontrollo diffuso su tutto il territorio comunale consente infatti di monitorare con continuità questo fenomeno e - ha concluso il comune - di adeguare al meglio le misure da intraprendere".