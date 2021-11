Carlos e Mario, i killer della donna in via Ponte Seveso, non rispondono al gip

Scena muta. Il 22enne Carlos Gabriel Velasco Velasco e il 43enne Mario Abraham Calero Ramirez, assistiti dagli avvocati Emanuele Di Salvo e Giuseppe Frojo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida del fermo che si è concluso martedì pomeriggio davanti alla gip Anna Calabi. Non hanno risposto alle domande della giudice, i due sudamericani accusati di essere gli autori dell'omicidio, con un colpo di ferro da stiro in testa, della 90enne Fernanda Cocchi, in via Ponte Seveso a Milano.

Stando all'indagine della pm Rossella Incardona, e condotta dalla Squadra mobile di Milano, il più giovane dei due avrebbe provato anche a vendere dei preziosi rubati all'anziana in un compro oro in zona Stazione Centrale. Nelle prossime ore la gip deciderà sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare.

Fernanda Cochi è stata trovata senza vita venerdì pomeriggio nella casa dove viveva da sola. Ad attirare l'attenzione dei vicini è stato un incendio appiccato dai presunti killer nel tentativo di nascondere il delitto. Poi sabato 30 ottobre, gli agenti della squadra mobile della questura meneghina, guidati da Marco Calì, avevano rintracciato e fermato i due uomini considerati responsabili dell'omicidio. Le immagini di sorveglianza della zona hanno ripreso almeno uno dei due rapinatori mentre usciva dal palazzo. Le indagini, coadiuvate anche dalla polizia scientifica, hanno fatto il resto.

Allarme scattato per il fumo dalla finestra