Incidente a Milano, ragazza travolta da un'auto: è grave

L'incidente in via del Caravaggio. La 25enne in prognosi riservata

Mattina di sangue quella di giovedì sulle strade di Milano, teatro di un gravissimo incidente. Pochi minuti prima delle 8, stando a quanto finora appreso, una ragazza di 25 anni - una giovane italiana - è stata investita da un'auto.

Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via del Caravaggio e via Dezza, in zona Solari. Sul posto, per i soccorsi del caso sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118. La 25enne, secondo le prime informazioni fornite dalla centrale operativa di Areu, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono preoccupanti e al momento la prognosi è riservata per i traumi riportati nell'incidente.

I rilievi sono invece stati affidati agli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Per permettere ai ghisa di operare, è stata chiusa al traffico via del Caravaggio da piazzale Aquileia in direzione via Foppa.