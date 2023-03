Colpo grosso a Milano: rubato Richard Mille da 250mila euro

Lo hanno aggredito alle spalle, immobilizzato e scippato. Colpo grosso dei rapinatori a Milano, dove un uomo di 53 anni - cittadino bulgaro - è stato derubato di un Richard Mille dal valore di 250mila euro.

Il blitz dei malviventi, che erano in due, è scattato all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Settala. Il 53enne, che risulta residente in città, è stato immobilizzato da dietro e poi scippato del cronografo.

È stato lui stesso, verso le 20, a presentarsi in questura per denunciare la rapina subita. Sul colpo indagano gli agenti, che hanno raccolto la querela della vittima e stanno cercando di dare un nome e un volto ai banditi.

I ladri di Rolex trasferisti

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno arrestato due uomini di 39 e 41 anni (residenti a Napoli) specializzati nel furto dei Rolex. Secondo quanto ricostruito dai detective della squadra mobile la coppia avrebbe commesso sei rapine tra settembre 2022 e febbraio 2023 (di cui uno tentato).

Uno solo il modus operandi. Passavano per le principali strade di Milano con due scooter, individuavano la vittima e mentre uno la attirava con la classica tecnica dello specchietto, l'altro si avventava sul braccio con l'orologio e lo strappava. Nel complesso i due rapinatori sarebbero riusciti a sottrarre cinque Rolex e Patek Phlippe