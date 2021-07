Un altro orologio di lusso rapinato a Milano, è il quarto scippo in tre giorni

Un altro blitz. Un altro colpo. Ennesima rapina a Milano, dove un uomo di 32 anni, cittadino tedesco, è stato derubato del suo orologio di lusso, un Rolex dal valore di mercato di oltre 15mila euro.

Il raid del rapinatore, descritto dalla vittima come uno straniero sui 25 anni, è avvenuto poco prima delle 5 di venerdì mattina in viale Alemagna, fuori dal Just Cavalli. Stando a quanto ha raccontato lui stesso alla polizia, il 32enne si era fermato fuori dal locale quando è stato avvicinato dallo scippatore, che gli ha strappato l'orologio ed è fuggito. Il 32enne ha poi chiesto aiuto agli agenti, ma del ladro - e dell'orologio - non c'era già più traccia.

Negli ultimi tre giorni è il quarto colpo messo a segno sotto la Madonnina. Mercoledì pomeriggio un 30enne era stato rapinato di un Rolex da 6mila euro in viale Sondrio dopo un appuntamento con due persone che si erano finte all'acquisto dell'orologio. Il giorno prima altri due raid. Un turista tedesco era stato scippato in mattinata di un Richard Mille da 120mila euro, mentre nel pomeriggio un 58enne era stato derubato di un Audemars Piguet.