L'ex 'olgettina' che potrebbe essere prosciolta dalla falsa testimonianza

Se le loro testimonianze non sono più utilizzabili, vanno prosciolte dall'accusa di falsa testimonianza. E' questo, in estrema sintesi, il senso dell'istanza presentata dal legale di Barbara Faggioli al processo Ruby Ter che si svolge a Milano e che vede imputati da una parte Silvio Berlusconi per corruzione di testimone e, dall'altra parte, numerose ragazze che partecipavano alle cene di Arcore appunto per falsa testimonianza.

Secondo l'accusa, in occasione del processo principale (in cui Berlusconi era imputato per concussione e prostituzione minorile, poi assolto in Cassazione) l'ex premier avrebbe indotto diverse ragazze a rilasciare testimonianze false. Recentemente, su istanza dei legali di Berlusconi, la corte ha dichiarato inammissibili le testimonianze di diciotto ragazze, tra cui la Faggioli, Karima El Mahroug detta "Ruby" e altre ancora. Di conseguenza, il legale Paolo Siniscalchi, che assiste Faggioli, ha presentato istanza di proscioglimento dall'accusa di falsa testimonianza.

Intanto, all'udienza del 24 novembre è saltato l'interrogatorio di Luca Giuliante, ex avvocato di El Mahroug e imputato a sua volta al Ruby Ter. Previste per ora per il primo dicembre le dichiarazioni delle imputate Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, nonché di Luca Risso, all'epoca dei fatti amico di "Ruby" e poi suo compagno per un periodo.