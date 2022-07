Temporale a Milano, un centinaio di interventi dei vigili del fuoco

25 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per far fronte ai danni provocati dal temporale. Le previsioni di pioggia e rovesci per martedì 26 luglio si sono rivelate realistiche e il maltempo ha avuto effetti in diverse zone di Milano, tanto che tra ieri sera e la mattinata di oggi 27 luglio sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco.

Diversi gli alberi spezzati e caduti sulla strada, le coperture dei tetti sollevate e le insegne pericolanti messe in sicurezza. Una pianta, inoltre, martedì sera è precipitata sui binari bloccando la circolazione ferroviaria della linea Mortara-Porta Genova. Alcune persone, infine, sono state soccorse dopo essere rimaste intrappolate con l'auto all'interno di sottopassaggi che si sono allagati.

Le zone più colpite sono state quelle a nord di Milano, da Parabiago a Legnano, passando per San Vittore Olona e Busto garolfo. Sempre in quest'area, a San Vittore Olona, nella mattinata di giovedì 27 febbraio un medico ha chiamato il 112 perché un ulivo schiantato gli impediva di aprire il garage e quindi di prendere l'auto per recarsi sul posto di lavoro.