Vandalizzato il tavolo da ping pong dedicato a Luca, il 14enne morto investito dal tram

Vandalizzato ancora prima di essere inaugurato. La scorsa notte qualcuno - al momento rimasto ignoto - si è divertito a lasciare la propria "tag" sul tavolo da ping pong che il comune di Milano ha voluto dedicare a Luca Marengoni, il ragazzino di 14 anni morto investito da un tram in via Tito Livio mentre andava in bici al vicino liceo Einstein.

Il tavolo si trova nella nuova area giochi e sport nata in viale Argonne - "sopra" la neonata metro M4 -, che sarà inaugurata ufficialmente sabato con una grande festa aperta ai cittadini.

Sul bordo del tavolo da ping pong, dove compare il logo di palazzo Marino, c'è scritto: "In ricordo del giovane Luca Marengoni, appassionato del gioco del ping pong, tragicamente scomparso all'età di 14 anni". Su una delle metà campo, però, è già apparsa una grande scritta tracciata con un pennarello o con una bomboletta spray.

"Il fenomeno è completamente fuori controllo. Ci aspettiamo delle prese di posizione chiare da parte delle istituzioni. Siamo stanchi di vedere i nostri quartieri, le nostre case vandalizzate tra l'indifferenza generale", il commento di Fabiola Minoletti del coordinamento comitati milanesi.