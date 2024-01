La seduta del consiglio comunale dedicata al linguaggio d'odio

Una seduta del consiglio comunale interamente dedicata al linguaggio d’odio si terrà lunedì prossimo a Milano. A renderlo noto e farsi promotrice dell’idea è stata la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi: “Le parole malate spesso possono costituire la scintilla iniziale e poi diventare il megafono di violenze terribili veicolate ulteriormente dalla facilità di accesso e di propagazione che ognuno può avere a mondi sempre più vasti e quasi in tempo reale, attraverso i mezzi di comunicazione digitale e le piattaforme di social media”, ha scritto sui social.

La decisione è arrivata anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, nello specifico quelli riguardanti il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti. In aula saranno presenti Elena Cattaneo, senatrice a vita spesso sotto attacco per le sue opinioni, Luca Colombo, country director di Meta Italia. Tra gli invitati a parlare anche Gian Battista Canova, rettore dello Iulm, Milena Santerini, professoressa di pedagogia e Federico Faloppa, professore di linguistica italiana in Inghilterra e coordinatore della rete nazionale contro il linguaggio d’odio. Non mancherà il sindaco Beppe sala.

L’obiettivo è comprendere e arginare il fenomeno. "Assistiamo purtroppo a un ritorno di parole aggressive e intimidatorie che richiamano alle pagine terribili dell'antisemitismo e del nazifascismo e accanto a queste al riemergere di linguaggi discriminatori di tipo razziale, espressioni violente e offensive contro le donne, attacchi contro la comunità Lgbtq+ e talvolta minacce a chi promuove la ricerca scientifica”, ha concluso Elena Buscemi.