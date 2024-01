Ilaria Salis, Palazzo Marino chiederà il rimpatrio in Italia

Si muove anche il consiglio comunale di Milano per chiedere il rimpatrio di Ilaria Salis, 39 anni, monzese anarchica, detenuta dall'11 febbraio 2023 a Budapest in condizioni da lei stessa denunciate come disumane in due lettere, per la quale inizierà il processo il 29 gennaio: la donna rischia fino a 16 anni di reclusione per avere picchiato alcuni neonazisti durante un raduno.

Un ordine del giorno, presentato da Alessandro Giungi del Partito democratico e firmato da quasi tutti i consiglieri della maggioranza di centrosinistra, chiede al sindaco Beppe Sala di interfacciarsi con il governo italiano affinché questo chieda all'esecutivo ungherese di estradare Salis in Italia durante la custodia cautelare, e di consentire alla donna di partecipare alle udienze del processo in video conferenza.

Le lesioni di cui è accusata l'anarchica, con prognosi di 5 e 8 giorni, in Italia comporterebbero una pena massima di 4 anni di reclusione, senza custodia cautelare. Salis, nelle due lettere inviate ai suoi avvocati tramite l'ambasciata italiana a Budapest, ha raccontato di cimici e topi nelle celle, pasti saltati e detenuti portati al guinzaglio dai secondini. Tutto materiale "abituale" per l'Ungheria, già condannata in passato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tajani e il ministro ungherese

Lunedì il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio con il suo omologo ungherese a margine del Consiglio degli affari esteri dell'Unione europea, a Bruxelles, nel quale ha chiesto che, per la donna, venga riservato un trattamento rispettoso della dignità della persona e, eventualmente, una soluzione alternativa al carcere.

Martedì pomeriggio, alle 18, è stato indetto un presidio in piazza Missori, vicino al consolato ungherese a Milano, per chiedere il rimpatrio della donna. Hanno aderito il Pd di Milano, Radicali Italiani, +Europa e varie associazioni.