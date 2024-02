La piattaforma per informare i cittadini quando lo smog è alle stelle

Un sistema pubblico di 'informativa' per spiegare ai cittadini la pericolosità della situazione sullo smog. Oggi non esiste, ma i consiglieri di Europa Verde a Milano stanno lavorando a un ordine del giorno per attivarlo e lo proporranno nelle prossime settimane in consiglio comunale. Lo ha annunciato, lunedì 19 febbraio, Francesca Cucchiara parlando in aula.

Ormai l'emergenza inquinamento è sotto gli occhi di tutti. Martedì 20 febbraio scatteranno le misure anti-inquinamento regionali di primo livello. Secondo i dati di Arpa pubblicati sul portale “Infoaria” della Regione, dai 41 µg/m3 di Pm10 di mercoledì 14 febbraio, siamo passati a un drastico aumento: 62.8 giovedì, 91 venerdì, 95.5 sabato. E, secondo il portale svizzero IqAir, domenica 18 febbraio l'aria di Milano sarebbe stata la terza peggiore del mondo dopo Lahore, in Pakistan, e Dacca, in Bangladesh. Un dato, questo, fortemente criticato per la presunta inattendibilità; ma non v'è dubbio (anche secondo i dati ufficiali di Arpa) che l'aria di Milano sia particolarmente irrespirabile e nociva in questo periodo.

Ciò che in queste settimane è effettivamente mancato è una comunicazione chiara sulle misure pratiche di prevenzione nella vita quotidiana: nessuno ha detto con chiarezza ai cittadini, per esempio, di evitare, se possibile, il jogging o le strade troppo trafficate, o di indossare mascherine, o ancora di limitare l'uso dell'auto, o ancora, alle aziende, di estendere lo smart working. "Che cosa aspettano Comune e Regione ad avvertire i cittadini?", ripeteva, quasi ogni giorno, come un 'mantra', un altro consigliere di Europa Verde a Milano, Carlo Monguzzi.

Informazioni dal Comune

Di qui l'idea del sistema di 'informativa', che dovrebbe spiegare ai cittadini che cosa fare quando la situazione diventa particolarmente critica. "Se non c'è un sistema pubblico, i cittadini si aggrappano a quello che trovano, magari a informazioni non attendibili. Se non pensiamo noi ad avvertire i cittadini, chi deve pensarci?", ha detto la consigliera ecologista Francesca Cucchiara nel suo intervento, annunciando l'ordine del giorno relativo a questa proposta. Le informazioni sarebbero veicolate attraverso i normali canali di comunicazione del Comune, dal sito istituzionale ai social network.