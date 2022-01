Il 'bis' di Mattarella. Il governatore Fontana: "Sempre vicino alla Lombardia"

Mette quasi tutti d'accordo la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, arrivata sabato sera, all'ottavo scrutinio, con una grande maggioranza. Per il suo secondo mandato, il presidente risulta il secondo più votato di sempre dopo Sandro Pertini nel 1978 (per il quale ci vollero sedici votazioni). Ha ottenuto infatti il 75,2% dei voti dei grandi elettori. Per una volta, almeno stando ad una rilevazione di Humans per Adnkronos, in perfetta sintonia con il 'sentiment' degli italiani. La rilevazione, che ha analizzato i messaggi pubblicati sui social network, dimostrerebbe che il 74% degli italiani ha apprezzato la rielezione del presidente uscente.

Anche a livello politico quasi unanimi i consensi, dopo che tutti i partiti della maggioranza Draghi erano saliti al Colle per chiedere a Mattarella la sua disponibilità a farsi rieleggere. L'umore dei grandi elettori, dalla Camera dei deputati, era del resto quello: Mattarella aumentava i suoi voti di scrutinio in scrutinio, sconfessando apertamente le manovre dei segretatri di partito che, invece, si arrovellavano su questo o quel nome, bruciandoli uno dopo l'altro e arrivando a proporre (piuttosto seriamente) la figura di Elisabetta Belloni, straordinario curriculum ma attualmente capa dei servizi segreti: più che irrituale.

Le reazioni di Sala e Fontana

"La sera della Prima della Scala si sono alzati molti 'bis!' all'indirizzo di Sergio Mattarella. E la stessa cosa è successa in tanti altri luoghi in Italia", ha scritto in serata il sindaco di Milano Giuseppe Sala sui social network: "La sua rielezione è stata voluta soprattutto dagli italiani. E questo è un fatto. Grazie Presidente!".

Articolato il commento di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, presente alla Camera come grande elettore in rappresentanza della regione: "Ho avuto spesso modo di ringraziare il presidente Mattarella, anche personalmente, per la stima e il sostegno che ha dimostrato verso di me e soprattutto verso la Lombardia nei periodi più difficili della pandemia", ha affermato: "Due anni difficilissimi in cui, con frequenza, ci sentivamo e durante i quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza".

"Gli sono grato - ha aggiunto Fontana - per avere voluto mettere ancora una volta la sua esperienza e il suo amore per gli italiani a disposizione del Paese".