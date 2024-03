La "fiaccolata" della Lega in consiglio comunale contro gli scontri in via Padova

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una 'fiaccolata' improvvisata in consiglio comunale a Milano, lunedì, per protestare contro i tafferugli avvenuti domenica sera in via Padova. L'ha 'organizzata' Silvia Sardone, consigliera della Lega, insieme al suo collega di partito Samuele Piscina, con tanto di bavaglio. Poco prima, la consigliera aveva espresso in aula il motivo. Durante gli interventi liberi, aveva stigmatizzato la manifestazione organizzata, domenica, da alcuni centri sociali e altre sigle di sinistra contro la "fiaccolata per la sicurezza" in via Padova della Lega, in concomitanza con la presentazione del libro della stessa Sardone sull'islamizzazione in Europa.

Durante la contro-manifestazione, alcune persone si sono scontrate con la polizia: gli agenti hanno risposto colpendo i manifestanti con i manganelli. "I tafferugli sono da evitare, ma sui manganelli ha parlato prima di me il presidente della Repubblica Sergio Mattarella", aveva detto in aula, sempre lunedì, parlando dello stesso episodio ma con toni opposti, il consigliere di Europa Verde Carlo Monguzzi: "In via Padova abbiamo vinto noi, ha vinto la tolleranza, la coesistenza e il rispetto. Dopo anni di lavoro delle associazioni e dei commercianti, e anche col contributo delle forze dell'ordine, è diventata un modello di vivibilità. La struttura di via Mosso, dove prima c'erano sterpaglie e spaccio, ne è l'esempio più recente".

Sardone, prima di accendere la fiaccola in aula, data la presenza alla contro-manifestazione di due consiglieri di maggioranza (lo stesso Monguzzi e il capogruppo di Europa Verde Tommaso Gorini), ha chiesto se con l'amministrazione di Beppe Sala si è liberi di manifestare o presentare libri "solo se la maggioranza è d'accordo", e ci sono stati battibecchi in aula ("chi te l'ha impedito?", le ha urlato Daniele Nahum dai banchi del Pd).