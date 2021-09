Mario Draghi incontrerà Greta Thunberg a Milano

L'appuntamento è stato fissato per giovedì 30 settembre alle 9:30; all'incontro parteciperanno anche le attiviste Vanessa Nakate e Martina Comparelli

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. L'incontro si svolgerà a Milano nella mattinata di domani, mercoledì 30 settembre.

Il premier parlerà con Thunberg e le altre attiviste in occasione della sua partecipazione all'evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', come riportato in una nota diramata da Palazzo Chigi.

Durante l'incontro, secondo quanto trapelato, i due si confronteranno sul tema dell'emergenza ambientale e sulle richieste avanzate dai giovani sulla questione climatica.