"Transessuali che sputavano sangue infetto": bagarre in aula per la frase del leghista

Bagarre in aula a Palazzo Marino, lunedì sera, durante l'intervento di Samuele Piscina (Lega) dedicato alla situazione in via Padova, sulla quale i consiglieri si erano già scontrati poco prima, e Silvia Sardone (sempre della Lega) aveva 'organizzato' una specie di fiaccolata in aula per protesta.

Durante l'intevento, Piscina (ex presidente del Municipio 2), ricordando di avere promosso l'installazione di inferriate di sicurezza nei giardini di via Mosso, ha affermato che in quel luogo "c'erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine".

Un'affermazione che ha scatenato la rabbia di Michele Albiani, consigliere del Partito democratico, che dai banchi opposti ha fortemente contestato l'esponente della Lega: "Saresti da querela. Sei uno schifoso, vergognati!", gli ha urlato, stigmatizzando il linguaggio di Piscina e la riproposizione di una 'leggenda metropolitana' con cui si identificano le persone transgender come 'infetti da Hiv'.