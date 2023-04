Finisce 1 a 1 il match tra Caronnese e Arconatese

Nella 29esima giornata del campionato di Serie D Girone B, l’Arconatese non riesce ad andare oltre l’1 a 1 contro la Caronnese.

Il risultato ha lasciato molto sconforto alla squadra ospite, come dimostra il post social pubblicato dai gialloblù:

“Ci sono risultati che lasciano l’amaro in bocca e qualche rammarico per l’occasione sfuggita di mano all’ultimo. Il pari a Caronno Pertusella non può accontentarci del tutto, anche se siamo ancora in corsa per i playoff e giovedì ce la dovremo vedere con il Lumezzane al Battaglia di Busto Garolfo.

Una partita quella con la Caronnese che dovevamo invece sfruttare meglio una volta andati in vantaggio grazie ad Alessio Marcone (nella foto) al 19’ del secondo tempo quando dopo essere entrato in campo a inizio ripresa, Chessa gli suggerisce l’assist trasformato in maniera vincente di piatto. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 40’ dopo tocco di mano nella nostra area che causa il rigore segnato da Austoni che in pratica chiude la partita.”