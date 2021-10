Serie A. Prosegue la storia tra il Milan e Simon Kjaer

Da casa Milan è arrivata l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Simon Kjaer, un prolungamento che lega il danese ai rossoneri sino al 2024.

Il difensore, arrivato nel gennaio 2020, era in scadenza di contratto (giugno 2022) ma le sue attuali 66 presenze sul campo (e un goal al Manchester) la dicono tutta sulla sua efficienza e sul livello di stima di cui gode, non soltanto “locale”, dopo quanto messo in atto agli Europei di calcio, reagendo al dramma del suo connazionale Eriksen.

Non è un caso che Kjaer sia un candidato al Pallone d’Oro 2021.

Le parole del giocatore dopo l’annuncio:

“Sono molto orgoglioso di restare qui, il mio sogno è quello di vincere qualcosa con il Milan prima di andare via, e posso promettere, sia da parte mia che da parte della squadra, che faremo tutto ciò che possiamo per riuscirci.”