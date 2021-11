Serie C Girone A. Le principali dichiarazioni di mister Banchieri dopo Seregno-Pro Sesto: "Sono molto soddisfatto"

Le principali dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste Simone Banchieri, rilasciate al termine di Seregno-Pro Sesto, 12a giornata Serie C 2021/22.

“Che vittoria è stata? Oggi abbiamo giocato una partita molto complessa, contro una squadra ben organizzata e difficile da affrontare. Siamo stati bravi ad interpretare la gara e a comprenderne i momenti. Abbiamo messo in campo una prestazione matura, da squadra, dimostrando di essere anche in grado di soffrire.

La continuità di risultati? Questa vittoria ci porta a quota sei risultati utili consecutivi: sono molto soddisfatto dei ragazzi e sono contento per i tifosi che ringrazio, perché oggi, come sempre, ci hanno sostenuto in tantissimi. Questa vittoria è dedicata a loro, al Club e a tutto lo Staff. Ora ci godiamo questi tre punti, ma ricordiamo che la strada per raggiungere l’obiettivo è ancora lunga; da domani saremo di nuovo in campo per preparare le prossime gare.

Brentan e Gualdi simbolo di una Pro Sesto “giovane ed esperta”? La Pro Sesto è formata, da una parte da ragazzi magnifici, di grande esperienza e qualità che hanno portato la Pro Sesto in Serie C e, dall’altra, da giovani con potenziale e grandi prospettive. Sono molto contento per il gol segnato da Brentan: Michael è un ragazzo del 2002 che, se continuerà a lavorare in questa direzione, farà grandi cose. Voglio comunque sottolineare il lavoro di tutta la squadra, di chi è partito dall’inizio e di chi è subentrato: siamo un gruppo a tutti gli effetti”.