Daniel Ferraro è un nuovo acquisto della Rhodense

Continua la campagna acquisti della Rhodense che punta a una stagione di vertice nella stagione 2022/2023.

Dopo i molti rinforzi annunciati negli ultimi giorni, ora è il turno di un attaccante di altissimo livello: Daniel Ferrario.

Il comunicato social della società:

"Cento goal in carriera, classe 1992, ex Magenta. Con questi numeri arriva a Rho bomber DF9, alias Daniel Ferrario. La nuova formazione a disposizione di mister Diana per la stagione 2022/23 inizia a prendere forma."