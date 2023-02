Continua la favola Pro Sesto: la Triestina è battuta 0 a 2 (VIDEO)

Serie C

Serie C Girone A

Continua la favola della Pro Sesto che nella 26esima giornata del campionato di Serie C Girone A batte la Triestina in trasferta e vola in testa alla classifica grazie anche alla sconfitta del Pordenone.

I biancoblù hanno giocato una gara incredibile, riuscendo a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Capogna, perfettamente imbeccato da Capelli e di Bruschi, dagli undici metri.

Gli highlights del match a cura di Eleven Sports: