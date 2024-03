Sandro Sabatini scettico sul Milan: "Tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c'è?"

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha recentemente discusso del mercato del Milan durante un intervento sul canale Twitch di "Tutti in the box". Esprimendo il proprio parere, Sabatini ha criticato il lavoro svolto dal club rossonero, definendolo insufficiente. Sebbene abbia elogiato alcuni calciatori come Loftus-Cheek, ha sollevato dubbi riguardo al valore di Pulisic.

Ecco le sue parole:

"Il Milan ha sbagliato mercato. Aveva 80 milioni da utilizzare per la cessione di Tonali e secondo me se facciamo un elenco dei giocatori che ha preso, su quali puoi continuare a puntare come titolari per l'anno prossimo?

Salvi solo Loftus-Cheek e Pulisic. Su Reijnders si può ancora puntare ed è anche bello da vedere giocare. Su Pulisic sono combattuto tra chi mi segnala i numeri, che ha segnato gli stessi gol di Thuram pensa un po' che percezione c'è su Thuram e invece sui gol di Pulisic... Dico questo, sperando di non farmi prendere in giro: ma tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c'è? Se li vedi giocare, bisogna almeno rivalutare El Shaarawy".