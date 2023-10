Video Gol Arconatese-Varesina 3-2, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Arconatese

Una vittoria importante, con un suo peso specifico contro un'ottima squadra quella raccolta dall’Arconatese contro la Varesina.

Gli oroblù, a Caronno Pertusella, partono subito forte e al 6' passano in vantaggio: Basani crossa in mezzo per Quaggio, che di testa batte l’estremo difensore.

Il raddoppio arriva al 31' con Menegazzo che da destra mette in mezzo per Ronzoni, che gira in rete.

Prima della fine del primo tempo, gli ospiti accorciano le distanze, con il colpo di testa di Cosentino, difensore con il vizio del gol, già al terzo centro tra campionato e coppa.

Al 63’ arriva il 3 a 1 per l’Arconatese: Quaggio è incontenibile, in area semina il panico e supera tutti gli avversari per poi lasciare partire un sinistro potente che finisce sotto la traversa.

La Varesina reagisce e dopo cinque minuti conquista un rigore con Orellana, atterrato in area da Lentile. Lo stesso numero 10 va sul dischetto ma Lionetti è superlativo e salva pure sulla ribattuta a botta sicura di Vitale.

Gli ospiti ci provano ancora e all’83 riescono a portarsi sul 3 a 2 con punizione di Grieco sul palo del portiere.

Gli highlights del match pubblicati da Paolo Zerbi: