Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley mura Bergamo e vince 3-1

Imbattuta per un intero girone. Sono passati quasi tre mesi da quando l'Allianz Vero Volley Milano ha rimediato l'ultima sconfitta in campionato, ironia della sorte contro chi sfiderà domenica prossima.

Il giorno 4 febbraio è previsto lo scontro al vertice tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che è tornata a fare la voce grossa nelle ultime partite, e la squadra di Marco Gaspari, che continua ad inanellare vittorie su vittorie. L'ultima della serie è il 3-1 rifilato al Volley Bergamo, formazione ostica soprattutto perchè in lotta per non retrocedere, ma battuta grazie alla classe dei suoi elementi migliori.

Una di queste è stata sicuramente una staordinaria Sonia Candi, MVP grazie ai 20 punti realizzati (gli stessi di Egonu, per intenderci), a testimonianza del suo eccellente stato di forma. Una vera e propria garanzia per il prosieguo di stagione delle rosa.

Tutti a casa dunque soddisfatti: ci sarà una settimana intera per preparare la partitissima di domenica al PalaVerde e per progettare l'assalto alla vetta.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Prandi in diagonale con la stessa Egonu, Sylla e Cazaute in posto 4, Candi e Rettke al centro, Castillo libero. Non c'è Alessia Orro, a riposo precauzionale per un raffreddore.

Il match è più ostico del previsto e così, dopo il 4-2 di Rettke, le rosa subiscono il break ospite (6-8). La risposta è pronta (16-14). Ancora un ribaltone (17-18) fino a che Egonu non decide di mettersi in proprio e firmare il 21-19. Le orobiche sbagliano due volte ed è 23-19; muro di Bajema che pone fine al primo set (25-19).

Bergamo non vuole sfigurare e va sullo 0-2 con l'ace di Melandri. Sull'1-4 Malual sostituisce momentaneamente Egonu, vittima di una brutta caduta; Cazaute dimezza (4-6), ma le orobiche scappano ancora (4-11). Milano prova riavvicinarsi ma non riesce ad andare almeno per il momento oltre il 10-16. Rientra Egonu che fa sperare le rosa (20-23), Rettke illude (22-23), ma le ospiti trovano il mani out del 23-25 e pareggiano i conti.

Galvanizzata, Bergamo parte bene anche nel terzo set, trovando il break del 2-4, per poi subire la rimonta delle rosa (8-5). Il match cambia inerzia, con Milano che va prima sul 13-7, poi sul 16-7. Rossoblù che tentano un'ultimo sussulto (20-15) ma il match ha già preso una direzione ben precisa. Il muro di Egonu regala quattro palle set (24-18), Bajema sfrutta la seconda e riporta avanti la sua squadra (25-20).

Candy e Sylla si fanno sentirea muro ad inizio quarto parziale (3-0), Bergamo rientra con determinazione (9-9). Il muro di Sylla è decisivo (11-9), ancor di più quello di Candi (14-10). Monster Block sempre protagonista: stavolta è Davyskiba, un ex, a doversi fermare (22-14). Egonu regala alle rosa sei palle set (24-18), chiude Candi per il 25-19.

I commenti dei protagonisti

Così Vittoria Prandi al termine della gara: "Sono molto contenta di questo risultato: nei momenti di difficoltà siamo state unite come squadra e con tanta grinta siamo riuscite ad aggiudicarci la vittoria. Venivamo da una settimana impegnativa ma anche molto positiva, con il successo in Coppa Italia. Ora serve di nuovo la massima concentrazione perché domenica prossima dall'altra parte della rete ci aspetta Conegliano; non vediamo l'ora di scendere in campo contro di loro e daremo come sempre il 100%".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Volley Bergamo 1991 3-1 (25-19, 23-25, 25-20, 25-19)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 2, Malual 1, Heyrman, Prandi, Rettke 13, Bajema 11, Sylla 14, Egonu 20, Candi 20, Castillo (L). Non entrate: Mancastroppa, Folie, Pusic (L), Daalderop. All. Gaspari

Volley Bergamo 1991: Fitzmorris, Rozanski 15, Butigan 7, Cecchetto (L), Da Silva 19, Nervini, Pistolesi, Davyskiba 14, Melandri 4, Gennari 3. Non entrate: Bovo, Pasquino, Cicola (L), All. Bigarelli

NOTE

Arbitri: Luca Grassia, Roberto Boris

Spettatori: 3801

Durata set: 25′, 32′, 28′, 27′ Tot: 2h04′

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, muri 23, errori 21, attacco 43%

Volley Bergamo 1991: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 9, errori 17, attacco 35%

MVP: Sonia Candi (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud di Milano