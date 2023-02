Una ventina di anarchici davanti al carcere Beccaria: "Libertà per Cospito"

Terza giornata di protesta degli anarchici per mostrare solidarietà ad Alfredo Cospito, giunto a quasi 110 giorni di sciopero della fame per protestare contro la misura del 41bis. Dopo le manifestazioni di venerdì pomeriggio in Stazione Centrale e sabato pomeriggio davanti al carcere di Opera, dove Cospito è ristretto da quasi una settimana, circa 20-25 anarchici si sono radunati domenica pomeriggio davanti al carcere minorile Beccaria in zona Bisceglie.

La manifestazione (non autorizzata) era stata comunque annunciata attraverso le reti social e web, così al Beccaria si sono presentati anche quasi altrettanti giornalisti. "Oggi sono qui perché pensano di fare uno scoop", ha detto un manifestante al megafono. Nell'area verde sul retro del Beccaria è stato esposto un cartello che recita "contro il 41bis. Per un mondo senza galere, libertà per tutte e tutti". Sul posto le forze dell'ordine per presidiare la zona.

Gli anarchici hanno fatto suonare musica trap dagli stereo e fatto scoppiare petardi, probabilmente per 'attirare' l'attenzione dei detenuti che, però, erano stati spostati altrove nella struttura. "Speriamo che le nostre voci vi arrivino come anche la musica", hanno detto i manifestanti attraverso il megafono.