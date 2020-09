Milano, esplosione in un palazzo di piazzale Libia: crolli nelle case e feriti. Grave un 30enne

Esplosione sabato mattina in un condominio di piazzale Libia, in zona porta Romana. Lo scoppio si è verificato alle 7.20 al primo piano del condominio al civico 20 (angolo con viale Cirene), dove un appartamento è andato completamente distrutto. Al primo piano ci sono un monolocale e uno studio dentistico. La prima ipotesi di cui si parla è quella di una fuga di gas metano non è però ancora chiaro da quale dei due alloggi. Danni vengono segnalati nei primi otto piani del palazzo, che in tutto ne conta nove, tra muri interni caduti, crepe e finestre distrutte.

Il bilancio dei feriti è serio: un uomo 30 anni - S.A., che si trovava nella casa interessata dallo scoppio e dal successivo incendio - è in codice rosso al Niguarda con ustioni di 2 e 3 grado su tutto il corpo. Ci sono poi almeno altri sette feriti: sei donne tra i 38 e i 54 anni, una ragazzina di 15 e un uomo di 48. La giovane si è ferita a una caviglia scappando dall'edificio a seguito dell'esplosione, mentre la 46enne e il 48enne sono stati feriiti dai vetri infranti dalla potenza dello scoppio.

Esplosione in piazzale Libia

Dalla piazza sono ben visibili i segni del disastro, con le finestre fino al terzo piano completamente distrutte e l'ingresso squarciato circondato dalle macerie. Il boato, fortissimo, è stato avvertito fino a un chilometro di distanza. In strada ci sono almeno un centinaio di persone, tra evacuati del condominio al civico 20 e residenti dei palazzi vicini, che sono usciti dall'edificio preoccupati.

Sul posto sono presenti i mezzi del 118, gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, alla ricerca di eventuali dispersi. Ancora sconosciute le cause dell'esplosione, quasi sicuramente causata dal gas metano: resta da capire se ci sia stata una fuga di gas o se si sia trattato di un gesto volontario.