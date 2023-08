Ciclista travolta da un camion in viale Caldara: muore donna di 28 anni

Una ciclista di 28 anni è stata colpita da un camion in viale Caldara (a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell'incrocio di largo Medaglie d'oro e dell'attraversamento pedonale). Il fatto è avvenuto intorno alle 10. La 28enne è deceduta. Secondo i primi riscontri, il tir e la ciclista viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via Filippetti. La ciclista era davanti, con il traffico fermo. A una ventina di metri dal semaforo, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote del camion. Da quanto è trapelato sembra che, alla ripartenza del semaforo, il mezzo non si sia accorto della donna. Ma è tutto al vaglio. L'autista si è subito fermato, era però troppo tardi. La giovane ha riportato traumi su tutto il corpo che le sono risultati fatali.

Il mezzo è di una ditta specializzata nei trasporti per scavi, demolizioni, movimento terra. Il cassone era vuoto, aveva appena scaricato.

Le sue condizioni erano gravissime, non c'è stato nulla da fare nonostante la rapidità dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, insieme ai vigili del fuoco. La polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro: l'incrocio ha molte telecamere di sorveglianza.

Da ottobre l'obbligo di telecamere per i tir

Solo pochi giorni fa, il Comune ha ufficializzato l'obbligo di circolazione dei mezzi pesanti, a partire dal 1 ottobre, con strumenti per la rilevazione di ciclisti e pedoni (sensori e telecamere per l'angolo cieco). La decisione maturata dopo la morte di Valentina Caso, travolta da un mezzo pesante, culmine di una serie di incidenti che hanno coinvolto furgoni e tir. Serie, purtroppo, oggi non ancora interrotta.