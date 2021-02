Milano: furti nelle case del centro arrampicandosi dalle facciate, arrestati

Arrestata una banda specializzata in furti in appartamenti di lusso nel centro di Milano. Coinvolti quattro cittadini serbi, ciascuno con ruoli precisi nell'esecuzione dei furti e una particolare abilità nell'arrampicarsi sulle pareti dei palazzi. La polizia è arrivata a loro a partire dal colpo effettuato in via San Nicolao il 12 dicembre 2020. In quell'occasione, la presenza di telecamere di video sorveglianza esterne ha permesso di identificare tutti gli autori, con base in un campo rom milanese ma in grado di muoversi in tutta Italia.

Le telecamere di via San Nicolao hanno immortalato uno dei malviventi arrampicarsi al primo piano dell'edificio ed entrare in un appartamento passando per la porta-finestra, per poi aprire il portone principale ad altri due complici mentre l'ultimo faceva da "palo" lungo la strada.

Gli investigatori della squadra mobile meneghina, diretti da Marco Calì, sono arrivati ai nomi dei ladri partendo dalle immagini di sorveglianza e completando l'identificazione con appositi servizi sul territorio. A conclusione delle indagini (coordinate dai pm Ruggero Crupi e Sabrina Ditaranto), tre dei malviventi, tra cui un minore, sono stati arrestati, mentre il quarto complice era già stato fermato a Vicenza nel mese di gennaio per un tentativo di rapina in casa ai danni di un imprenditore veneto.

Nel corso dell'operazione, gli agenti hanno sequestrato numerosi orologi di pregio, borse di valore, capi d'abbigliamento firmati e denaro contante per circa 14 mila euro. I tre serbi fermati a Milano frequentavano costantemente il campo rom di via Monte Bisbino, che costituiva la "base" di un'altra banda di ladri d'appartamento, anch'essi particolarmente abili ad arrampicarsi per le pareti esterne degli stabili, arrestati circa un anno fa.

Foto - Orologi rubati

Foto - Borse rubate