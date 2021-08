Precipita nel vuoto mentre cerca funghi in montagna: milanese muore in vacanza

L'uomo sarebbe scivolato in un canalone per una cinquantina di metri

Un uomo di 62 anni, residente a Bresso (Milano), è morto a causa di un incidente nelle montagne dell'Alta Valle Brembana, a Piazzatorre (Bergamo), dove era in vacanza con la moglie.

Stando a quanto ricostruito, sabato l'uomo è uscito alla ricerca di funghi ma non è più rientrato. Le ricerche del soccorso alpino, partite dopo l'allarme lanciato dalla consorte, si sono prolungate per tutta la notte e nella giornata di domenica è stato rinvenuto il corpo senza vita del 62enne.

L'uomo sarebbe scivolato in un canalone per una cinquantina di metri. Per lui non c'è stato scampo.

Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo incidente in montagna. Per questo motivo gli esperti del soccorso alpino invitano le persone ad avere maggiore prudenza.