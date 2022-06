Incendio del camper a Rozzano, morto anche il marito

Non ce l'ha fatta il pensionato di 80 anni gravemente ustionato in seguito allo scoppio di due bombole di gpl all'interno del suo camper, a Rozzano, mentre stava cucinando e la moglie riposava. L'uomo, Guido Vitali, è deceduto al Policlinico di Milano, dove era stato ricoverato subito dopo il fatto, domenica 19 giugno. La moglie, la 77enne Vena Petruzza, era morta il giorno stesso, intrappolata dentro il camper parcheggiato in una via della cittadina a sud di Milano.

La coppia era originaria di Ravenna. Vitali, dopo essere stato ricoverato, aveva riferito che erano arrivati nel Milanese per una visita cardiologica. La seconda esplosione, particolarmente devastante, ha distrutto il camper uccidento la moglie sul colpo, mentre a causa della prima esplosione l'uomo era stato sbalzato fuori.

L'immediato ricovero al Policlinico non è purtroppo stato sufficiente. L'uomo era in gravissime condizioni e aveva usioni sul 90 per cento del corpo.