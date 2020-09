Milano, poliziotto prende a calci e schiaffi un uomo a terra: aperta indagine dopo il video

"Gli agenti ci sono venuti addosso e ci hanno colpito con calci e pugni, noi non abbiamo reagito", lo ha detto uno dei due arrestati. Anche per questo motivo è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per il reato di lesioni pluriaggravate. L'indagine è del sostituto procuratore di Milano Giovanni Tarzia, che approfondisce il caso degli agenti protagonisti, lo scorso 16 settembre, di un arresto di due uomini, detenuti ora per tentato rapina. Manette arrivate con metodi che sono andati oltre il protocollo come testimoniato da un video.

Le indagini coordinate da procuratore aggiunto Laura Pedio, delegate alla Squadra mobile, mirano a ricostruire nei dettagli, anche con l'analisi delle telecamere di sorveglianza, quanto è successo prima del frangente catturato nel video, in cui si vede almeno uno degli agenti delle tre volanti sferrare calci e schiaffi a un uomo a terra in manette.

Verranno ascoltati i poliziotti intervenuti quella sera per fermare in via Giotto, dopo un lungo inseguimento, i due uomini che avevano tentato di svaligiare una gioielleria in via Marghera. È probabile che sia anche necessario iscrivere uno o più agenti nel registro degli indagati (anche a garanzia degli stessi per gli accertamenti).

Entrambi gli arrestati hanno precedenti e uno dei due era in affidamento in prova ai servizi sociali. Per ora ha sporto una denuncia contro gli agenti la madre di uno dei due malviventi.