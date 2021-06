Temporale a Milano: strade allagate, molti interventi dei pompieri

Allagamenti in diverse strade di Milano durante il violento temporale che si è abbattuto sulla città tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, a seconda delle zone. I vigili del fuoco hanno le squadre tutte impegnate in vari quartieri ma, soprattutto, nella parte nord. Secondo quanto viene segnalato, i quartieri più colpiti sono l'Arco della Pace, via Piero della Francesca, la zona tra via Cenisio e piazza Gerusalemme e piazza Wagner-via Washington.

In vari punti della città sono presenti anche le squadre di MM e gli agenti di polizia locale. L'acqua spesso non riesce a scendere nei tombini perché questi sono intasati. Inevitabili le conseguenti difficoltà viabilistiche. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia dovrebbe tornare nel giro delle prossime ore: la protezione civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo fino a mezzogiorno di martedì 8 giugno.

Problemi di allagamenti si sono verificati anche in diverse scuole. Tra queste, in via Gattamelata l'acqua non riusciva a defluire ed è entrata nei moduli prefabbricati. Martedì 8 i bambini resteranno a casa per un sopralluogo dell'impresa costruttrice. In via Stratico, invece, l'allagamento si è verificato nella copertura del terrazzo.

Video - viale Certosa (D.G.)