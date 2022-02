Vento forte: a Milano 'vola' il parafulmine dalla torre del Castello Sforzesco

Danni in tutta la città per il vento fortissimo che imperversa su Milano lunedì mattina. In centro, è crollato il parafulmine posizionato su una delle torri del Castello Sforzesco. Le raffiche, fino a 110 chilometri all'ora, sono effettivamente qualcosa di quasi mai visto a Milano.

Sempre al Castello Sforzesco, il vento ha provocato il distacco delle tegole sul tetto, che sono letteralmente volate via, secondo alcune testimonianze di persone presenti sul posto.

Nel resto della città sono state segnalati diversi alberi caduti in varie zone di Milano, da piazzale Bacone a viale Etiopia. E il vento ha divelto il tetto di un asilo nido a Segrate: si è reso necessario evacuarlo.

Foto - Le tegole volate via