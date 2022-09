Elezioni, De Corato si dimette dal consiglio regionale della Lombardia

Riccardo De Corato ha confermato e protocollato le dimissioni da consigliere regionale. Lo si apprende da una nota del Pirellone. L'ex assessore alla sicurezza e polizia locale aveva depositato le sue dimissioni a fine agosto. Come da prassi di cortesia, alla prima seduta utile (8 settembre) l'assemblea aveva respinto le dimissioni con 32 voti contrari, 4 astenuti e un voto a favore. Intanto, al suo posto di assessore regionale è subentrato Romano La Russa.

Questo nuovo deposito non dovrà invece passare attraverso un voto del consiglio regionale, che ne prenderà atto e basta, nella prima seduta utile, già calendarizzata per il 4 ottobre. In quel momento le dimissioni saranno esecutive e Franco Lucente subentrerà come consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

I candidati avversari di De Corato

De Corato ha compiuto questa scelta essendosi candidato per il centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, nel collegio uninominale Lombardia 1 - U04 della Camera dei Deputati, denominato "Rozzano" e corrispondente alla fascia di Comuni a sud di Milano (Abbiategrasso Albairate Assago Bareggio Basiglio Besate Binasco Boffalora sopra Ticino Bubbiano Buccinasco Calvignasco Casarile Cassinetta di Lugagnano Cesano Boscone Cisliano Corbetta Corsico Cusago Gaggiano Gudo Visconti Lacchiarella Locate di Triulzi Magenta Marcallo con Casone Morimondo Motta Visconti Noviglio Opera Ozzero Pieve Emanuele Robecco sul Naviglio Rosate Rozzano Santo Stefano Ticino Sedriano Trezzano sul Naviglio Vermezzo con Zelo Vernate Vittuone Zibido San Giacomo). I suoi avversari principali sono l'attivista di 'Libera' Ilaria Ramoni per il centrosinistra, Margherita Mazzuoccolo di Azione-Italia Viva, Stefania Mammì del Movimento 5 Stelle (deputata uscente) e Maria Ghidorzi di Unione Popolare. Si candidano anche Italexit, Italia Sovrana e Popolare, Vita e Mastella Noi di Centro.